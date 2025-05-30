«Надо не позориться»: Губерниев о допинге Валиевой

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев снова высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив слова президента России Владимира Путина, связавшего кейс спортсменки с нетрадиционной медициной. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если уже президент обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак… Дедушка, который то ли был, то ли нет, — вся наша защита в этом деле… <...> Если даже президент обратил на это внимание, то надо не позориться и навести порядок с допингом. Я давно к этому призываю», — заявил он.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Татьяна Тарасова связала отстранение от Олимпиады с делом Валиевой.