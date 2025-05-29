В «Зените» заявили, что следующий сезон станет 100-м для команды

Пресс-служба петербургского «Зенита» в своем Telegram-канале заявила, что следующий сезон для команды станет 100-м.»

«Стратегия Клуба на 100-й сезон остается неизменной: Зенит — Чемпион», — говорится в заявлении.

В заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Зенит» объявил о сохранении топ-менеджмента и тренерского состава.