«Какое отношение к спорту она имеет сейчас?» Губерниев о Загитовой

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил, может ли назвать олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову лучшей фигуристкой России на сегодняшний момент. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Она давно не выступает. Это так же, как Аршавин — лучший футболист на данный момент. Загитова — гениальная фигуристка, но какое отношение к спорту она имеет сейчас? Там есть другие девчонки», — заявил он.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее украинская фигуристка возмутилась участию Анны Щербаковой и Алины Загитовой в шоу в Японии.