Роналду может остаться в «Аль-Насре»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Аль-Насре». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.



По его словам, клуб продолжает переговоры с форвардом о новом трудовом соглашении, несмотря на его недавний пост, где он намекнул на скорый уход. Отмечается, что окончательное решение о будущем Криштиану примет в ближайшие две недели.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с «Аль-Насром». Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее «Ростов» может лишиться форварда.