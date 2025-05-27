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Cтали известны доходы Авербуха за 2024 год

«Страсти»: хореограф Авербух заработал более 600 млн рублей от бизнеса в 2024-м
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Максим Блинов/РИА Новости

Российский хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух за 2024 год заработал более 600 млн рублей, сообщают «Страсти».

По данным источника, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года заработал в прошлом году благодаря компании «ООО «ММГ СКЕЙТИНГ», в чью деятельность входит организация постановок на льду, 685,4 млн руб. Чистая прибыль предприятия составила 4,1 млн руб.

В 2020 году Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант».

8 августа 2024 года Арзамасова родила дочь от Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

Ранее против тренера, который домогался несовершеннолетних фигуристок, возбудили уголовное дело.

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