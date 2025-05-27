Мостовой о главном тренере «Краснодара»: половина даже не знает, кто это

Бывший футболист Александр Мостовой заявил на YouTube-канале «Спартак.Шоу», что не изменил своего отношения к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву.

«Повезло ему, что он оказался в этой команде. Он же сам много раз говорили об этом. И многие люди со стороны говорили: «Мусаев – кто это?» Половина же даже не знает, кто это», — сказал Мостовой.

«Краснодар» завершил чемпионат, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него идущий четвертым столичный «Спартак».

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее три футболиста «Краснодара» покинули клуб на правах свободных агентов.