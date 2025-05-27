Карпин начал формировать тренерский штаб в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал формировать свой тренерский штаб в московском «Динамо», передает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«Карпин уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в «Динамо», — сказал источник.

Отмечается, что Карпин близок к подписанию контракта с клубом.

Карпин — главный тренер сборной России по футболу. Некоторое время он совмещал тренерство в национальной команде и «Ростове», однако из ростовского клуба он был уволен по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом. Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

Ранее Карпин объяснил невызов в сборную России игрока из США.