В окружении Роналду заявили, что футболист покидает «Аль-Наср»

Близкий друг футболиста Криштиану Роналду Эду Агирре сообщил, что нападающий не продлил контракт с саудовским «Аль-Насром», передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Chiringuito TV.

«Он не продлил контракт. Возможности открыты», — сказал Агирре.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

Ранее гол Роналду принес «Аль-Насру» победу.