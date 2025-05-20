«Нищеброды за 140 тысяч»: Губерниев накинулся на Вяльбе за слова про зарплату Большунова

Журналист Губерниев подверг критике Вяльбе за слова о низких зарплатах лыжников

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в лукавстве главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая заявила, что то олимпийский чемпион Александр Большунов зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП). Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев заявил, что Вяльбе нужно с такими заявлениями «сложить полномочия и не позориться».

«Мне кажется, стыдно говорить такие вещи, Елена Валерьевна. Нищеброды за 140 тысяч рублей, при этом спортсмены деньги на одежду и еду практически не тратят. Ну окей, шикарно живете. Федерация лыжных гонок России — богатая федерация», — заявил он.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее отец Большунова заявил об отсутствии у сына мотивации соревноваться в России.