Российских фигуристов добавили в пул тестирования ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) добавил российских спортсменов, которые недавно получили нейтральный статус, в свои пулы тестирования. Об этом пишет РИА Новости.

В том числе, речь идет о четверых российских фигуристах: Петре Гуменнике, Владиславе Дикиджи, Аделии Петросян и Алине Горбачевой.

Гуменник, Дикиджи и Горбачева впервые вошли в пул тестирования, а Петросян была переведена из расширенного пула тестирования.

ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине. Запрет на общение со СМИ — практика, которая уже была введена для российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Подобное было запрещено пловцам, которые приняли участие в чемпионате мира в декабре 2024 года.

Ранее российским фигуристам отказали в тренировках в США.