Тренер «Спартака»: настал момент для изменений

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что вылет из Кубка России стал большим ударом для команды, передает «Матч ТВ».

«Мы потратили много сил эмоционально и физически в матче на Кубок. Это был для нас большой удар. Думаю, настал правильный момент, чтобы сделать изменения в составе», — сказал Станкович.

18 мая «Спартак» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в меньшинстве из-за двух удалений, красные карточки получили Манфред Угальде и Наиль Умяров. Также в концовке матча из-за ругани с арбитром был удален главный тренер команды Деян Станкович.

Ранее Денис Глушаков заявил, что «Спартак» сам виноват в своих проблемах.