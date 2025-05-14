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«Локомотив» может подписать 17-летнего южноамериканского таланта

«Чемпионат»: «Локомотив» хочет приобрести 17-летнего боливийца Паниагуа
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moises._.paniagua/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский «Локомотив» сделал предложение боливийской команде «Олвэйс Реди» о трансфере 17-летнего нападающего Мойзеса Паниагуа. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник утверждает, что «железнодорожники» готовы предложить за талантливого футболиста €1 млн, однако «Олвэйс Реди» хочет получить €1,1 млн. На данный момент переговоры продолжаются. Отмечается, что сам игрок заинтересован в переезде в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В текущем сезоне Паниагуа провел семь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста, который является игроком основного состава сборной Боливии, оценивается в €700 тыс.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 49 очков. В двух заключительных турах чемпионата «железнодорожники» сыграют с ЦСКА 19 мая, а также с «Акроном» 24 мая.

Ранее Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах с клубом из Москвы.

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