Экс-футболист «Спартака» рассказал, нужно ли увольнять тренера команды

Экс-футболист Кечинов: Станковича не надо увольнять из «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что из клуба не надо увольнять тренера красно-белых Деяна Станковича, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Глупо убирать Станковича. Недавно все пели дифирамбы, а как что-то пошло не так, давайте его увольнять. Надо дать ему поработать во втором сезоне, а потом смотреть, как будет складываться», — сказал Кечинов.

11 мая московское «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.

Ранее экс-тренер «Динамо» рассказал, заслуженно ли команда обыграла «Спартак».