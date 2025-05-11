Стали известны составы на матч РПЛ «Динамо» и «Спартак»

Столичные «Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Нгамале, Фомин, Глебов, Кутицкий.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Рябчук, Бабич, Барко, Угальде, Бонгонда, Дуарте, Умяров, Пруцев, Маркиньос.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоится 1 мая. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

1 мая стало известно, что «Динамо» уволило Марцела Личку с поста главного тренера команды.

«Краснодар» после 27 сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея в активе 61 очко. Второе место занимает петербургский «Зенит», набрав 60 баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 51 очко. «Динамо» отстает от «Спартак» на один балл.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер «Динамо» назвал «Спартак» самым нелюбимым соперником.