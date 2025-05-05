Россиянам рассказали, как выбрать лыжероллеры

Лыжероллеры для лыжных тренировок в теплое время года более травмоопасны, чем классический зимний инвентарь. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Брегеда, дав советы, как выбрать подходящие лыжероллеры и минимизировать риск травм.

«Для любителей лыж есть летняя альтернатива — лыжероллеры, позволяющие продолжать тренировки. Они делятся на два типа в зависимости от стиля катания: классические и коньковые. Первые оснащены стопором, предотвращающим откат назад, что аналогично функции держащей мази или камуса на лыжах. Коньковые модели имеют колеса, свободно вращающиеся в обе стороны, что позволяет выполнять толчки в сторону, как при коньковом ходе на снегу.

Для начала нужно определиться, в каком стиле вы будете кататься. Более распространенными считаются коньковые роллеры. Важно учитывать, что лыжероллеры требуют определенного уровня подготовки. Они позволяют развивать высокую скорость и более травмоопасны по сравнению с лыжами, так как падение происходит на твердую поверхность. Поэтому при катании обязательно нужно надевать шлем и, возможно, дополнительную защиту. Начинать тренировки рекомендуется в одежде с длинными рукавами и штанинами, чтобы избежать ожогов от асфальта при падении.

Я обычно советую начинать кататься на лыжероллерах, когда человек уже уверенно стоит на лыжах — без падений. Для конькового стиля, который наиболее популярен среди любителей, необходимо уверенно владеть хотя бы одним из ходов, например, подъемной двойкой. Новичкам лучше сначала отработать технику с помощью лыжной имитации, а к роллерам переходить через несколько сезонов активных тренировок на снегу.

При выборе лыжероллеров следует обратить внимание на несколько параметров. Существуют модели с узкими колесами большого диаметра и более широкими устойчивыми колесами. Начинающим рекомендуется выбирать вторые, а также модели с медленными каучуковыми колесами, которые можно заменить на более быстрые по мере роста мастерства. Узкие колеса, приближенные по характеристикам к лыжам, лучше подходят для опытных спортсменов.

Сейчас действительно достаточно большое количество брендов, которые представляют лыжероллеры — как зарубежных, так и российских. Среди производителей стоит отметить компанию «Старт», чьи модели стали образцом для многих современных аналогов», — сказала Брегеда.

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