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Сафонов поделился эмоциями после матча со «Страсбуром»

Сафонов назвал неприятным поражение от «Страсбура» в чемпионате Франции
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Stephane Mahe/Reuters

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале назвал неприятным поражение от «Страсбура» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Вкратце, если рассказывать, то скатался, два получил, вернулся. Это если сильно коротко. Неприятно, но была большая ротация состава, дали отдохнуть многим ребятам. Но проигрыш — всегда неприятно, поэтому двигаемся дальше», — заявил Сафонов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Стад де ла Мено», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 20-й минуте Лукас Эрнандес срезал мяч в свои ворота, на 45+3-й минуте Феликс Лемаршаль удвоил преимущество «Страсбура». На 46-й минуте Брэдли Барколя отыграл один гол.

Сафонов провел на поле все 90 минут и пропустил два гола после двух ударов в створ.

Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 20 очков — у парижан 78, а у идущего вторым «Марселя» 58. «Страсбур» продолжает борьбу за тройку призеров — коллектив идет четвертым с 57 баллами.

Ранее стали известны перспективы Сафонова в «ПСЖ».

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