Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок ЦСКА: у «Спартака» все время возникают проблемы

Экс-футболист Пономарев: у «Спартака» все время возникают проблемы
close
ФК «Спартак-Москва»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев перед матчем между воронежским «Факелом» и столичным «Спартаком» заявил, что у красно-белых все время возникают проблемы, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» все время возникают какие-то проблемы. Но играет команда неплохо. Даже в проигрышном матче с ЦСКА это было видно. Не сомневаюсь, что «красно-белые» победят «Факел», — сказал Пономарев.

Встреча «Спартака» и «Факела» пройдет в Воронеже 4 мая. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

За четыре игры до окончания чемпионата лидирует «Краснодар», в активе которого 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50). «Факел» занимает в таблице последнее место. У команды из Воронежа 15 очков после 26-ти туров.

Ранее в «Зените» рассказали, что нужно сделать, чтобы приблизиться к победе в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами