Экс-игрок ЦСКА: у «Спартака» все время возникают проблемы

Экс-футболист Пономарев: у «Спартака» все время возникают проблемы

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев перед матчем между воронежским «Факелом» и столичным «Спартаком» заявил, что у красно-белых все время возникают проблемы, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» все время возникают какие-то проблемы. Но играет команда неплохо. Даже в проигрышном матче с ЦСКА это было видно. Не сомневаюсь, что «красно-белые» победят «Факел», — сказал Пономарев.

Встреча «Спартака» и «Факела» пройдет в Воронеже 4 мая. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

За четыре игры до окончания чемпионата лидирует «Краснодар», в активе которого 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50). «Факел» занимает в таблице последнее место. У команды из Воронежа 15 очков после 26-ти туров.

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