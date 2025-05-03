Российский футболист рассказал, что закрыл вопрос с Дзюбой

Футболист «Ростова» Комличенко о перепалке с Дзюбой: мы закрыли вопрос

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что помирился с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой после их перепалки по окончании матча Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

Дзюба после матча заявил, что Комличенко, который весит под 90 кг, падает от дуновения ветра, Комличенко ответил, что его не интересует, что говорит «рукастый».

«Закрыли вопрос. Я хорошо к Артему отношусь, он топовый игрок. Он что-то сказал, я сказал. Ничего плохого к нему у меня нет», — сказал Комличенко.

Дзюба забил 47-й победный мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче с махачкалинским «Динамо». Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по этому показателю (46).

В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает девятое место, набрав 32 очка. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-м месте, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее РПЛ отреагировала на очередной гол Дзюбы.