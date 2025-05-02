Загитова назвала отличия Москвы от других городов

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что главное отличие Москвы от других городов в ритме жизни, передает «Москвич Mag».

«Главное отличие москвичей от жителей других городов, конечно, в ритме жизни. Когда я приезжаю в Ижевск, то все кажется таким медленным. В мегаполисе больше возможностей, чем в других городах», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

Ранее Загитова назвала место в Москве, которое хочет посетить.