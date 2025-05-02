«Мощно играл»: соперник Медведева восхитился российским теннисистом после своей победы

Норвежский теннисист Каспер Рууд восхитился представителем России Даниилом Медведевым, которого обыграл в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Его слова приводит официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Он обыгрывал меня на всех покрытиях до этого, и я попробовал сделать грунт своим преимуществом. Мне это удалось. Теперь счет личных встреч 1-3. Но мы оба играли хорошо сегодня, уровень был впечатляющий. Я восхищен тем, как мощно играл Даниил. Но я рад, что в ключевые моменты оказался сильнее», — заявил он.

Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась в двух сетах с результатом 3:6, 5:7.

В следующем матче соперником норвежца станет победитель встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло и чехом Якубом Меншиком.

Эта победа стала для Рууда первой в карьере над Медведевым. Ранее он трижды проигрывал россиянину со счетом 0:2.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее иностранный теннисист заявил об угрозах со стороны россиянина.