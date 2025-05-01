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Экс-футболист «Локомотива» ответил на вопрос, вернется ли Семин в команду

Экс-футболист Булыкин назвал нереальным возвращение Семина в «Локомотив»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал нереальным возвращение тренера Юрия Семина в московский «Локомотив», передает «Чемпионат».

«Я думаю, это какой-то нереальный слух. Конечно, все решает руководство, но мне кажется, что это абсолютно невозможная история. Понятно, что болельщики этого хотят и Юрий Павлович тоже хочет», — сказал Булыкин.

30 апреля «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова вылетел из Кубка России, уступив «Ростову» со счетом 0:2 на своем поле.

77-летний Семин возглавлял московский «Локомотив» в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010 и 2016–2020 годах. Под его руководством красно-зеленые трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали национальный Кубок. Последним клубом в карьере Семина был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Ранее московское «Динамо» установило клубный рекорд.

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