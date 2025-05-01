Российскому футболисту «Динамо» предлагали перейти в «Зенит»

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что ему предлагали стать футболистом петербургского «Зенита», передает «РБ Спорт».

«Я не видел никакой бумаги, ни с кем не встречался. Все только со слов агента. Он мне рассказывал, что были какие-то звонки, встречи, предложения. Но мы сразу же решили, что я остаюсь в «Динамо», — сказал Тюкавин.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Ранее Тюкавин рассказал, как он планирует побить рекорд Артема Дзюбы.