Двукратные чемпионы мира по футболу сомневаются в проведении матча с Россией

В Уругвае заявили, что пока нет решения по проведению матча с Россией

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что решение по проведению матча со сборной России еще не принято, передает Sport24.

«Решения по матчу со сборной России в ноябре пока нет. Не можем договориться из-за проблем с датой или местом встречи? Нет решения со стороны нашей федерации», — сказал Алонсо.

Уругвай выигрывал чемпионаты мира 1930 и 1950 годов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что Уругвай может сыграть товарищеский матч с Россией.