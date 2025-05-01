Футболист ЦСКА назвал спорным судейство в матче с «Зенитом»

Футболист ЦСКА Лукин заявил, что судейство в игре с «Зенитом» было спорным

Футболист московского ЦСКА Матвей Лукин после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита» выразил неудовлетворенность судейством, передает »Матч ТВ».

«Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить об этом, но было достаточно спорных единоборств, когда было «50 на 50», — сказал Лукин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Ростове 13 мая.

Ранее игрок ЦСКА остался недоволен судейством в матче с «Зенитом».