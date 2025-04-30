«Сольется за пять секунд»: Губерниев о возможных дебатах с Вяльбе

Журналист Губерниев: приглашаю Вяльбе на дебаты, но она сольется за пять секунд

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил о своей готовности провести дебаты с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, однако выразил уверенность, что она сама откажется. Его слова приводит Sport24.

«Провести дебаты с Вяльбе? Я с удовольствием хотел бы их провести, но кто же согласится? Приглашаю Елену Валерьевну на дебаты, но она сольется за пять секунд. Вы можете себе представить — это же будет спор неравных соперников», — заявил он.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 год был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады. 7 февраля 2025 года Губерниев заявил, что намерен добиться через суд снятия санкций, наложенных на него в 2022 году Канадой как на «лицо, причастное к распространению российской дезинформации и пропаганды».

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее олимпийский чемпион Антон Шипулин заявил, что Губерниев шутит о желании сместить Вяльбе.