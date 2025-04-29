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Трехкратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

Трехкратная чемпионка ОИ Сабликова совершила каминг-аут
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Одна из наиболее титулованных женщин в истории конькобежного спорта Мартина Сабликова из Чехии в своих социальных сетях совершила каминг-аут.

«Ники Здрагалова и я — пара. Она была моей опорой, мы счастливы, и мы разделяем прекрасную жизнь вместе уже больше 12 лет», — написала Сабликова.

Также чешка отметила, что всегда старалась держать личную жизнь в тайне, а раскрыть информацию ее вынудили обстоятельства.

Николе Здрагаловой 29 лет и она также является конькобежкой.

Одно из чешских СМИ предполагает, что что «какой-нибудь таблоид» совал нос в ее отношения.

«Сабликову знает практически каждый чех, но почти никто ничего не знал о ее личной жизни. Вероятно, кто-то, вероятно, совал нос в ее отношения, поэтому Мартина решила, что лучше она сделает это заявление сама», — говорится в материале.

Ранее ходили слухи, что спортсменка состоит в отношениях со своим тренером Петром Новаком.

Сабликова — трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира в классическом многоборье и 16-кратная чемпионка мира на отдельных дистанциях. Также в ее активе по две серебряных и бронзовых медали Олимпиад.

Ранее американку отстранили за отказ фехтовать с транс-персоной.

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