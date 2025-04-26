«Всегда слежу, что ем и пью»: 17-летняя Андреева о допинге

17-летняя теннисистка Андреева о допинге: всегда слежу за тем, что ем и пью

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на фоне допинг-скандалов в теннисе заявила, что всегда соблюдает все необходимые предосторожности в этом плане. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Я всегда слежу за тем, что я ем, что я пью. У меня даже своя бутылка воды в комнате, и я никому не даю из нее пить. Если, например, мой папа хочет из нее выпить, я его останавливаю. Я знаю, что он не принимает никаких лекарств, но я делаю это, чтобы точно быть уверенной», — заявила Андреева.

Громкими делами, связанными с допингом, за последнее время в теннисе стали расследования в отношении польки Иги Швентек и итальянца Янника Синнера.

26 апреля Андреева вышла в 1/8 финала турнира серии WTA-1000 в Мадриде. В матче третьего круга российская спортсменка обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча, которая продолжалась 1 час 42 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:3.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

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