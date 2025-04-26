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Футболист «Динамо» ответил на вопрос, доволен ли он ничейным результатом с «Зенитом»

Футболист «Динамо» Бителло о матче с «Зенитом»: мы могли обыграть «Зенит»
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Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Бразильский хавбек московского «Динамо» Бителло заявил, что доволен и не доволен ничейным результатом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Советский спорт».

«И доволен, и не доволен результатом. С одной стороны, мы играли с сильной командой и хорошо, что взяли очко. Но с другой стороны могли выиграть, не реализовали свои моменты», — сказал Бителло.

26 апреля «Динамо» сыграло вничью с петербургским «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.

Ранее шансы «Динамо» на попадание в тройку призеров РПЛ назвали призрачными.

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