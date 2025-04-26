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Адвокат тренера, обвиненного в домогательствах: мать фигуристки таскала ребенка за волосы

Адвокат тренера Медовикова Жуков: мать фигуристки таскала ребенка за волосы
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Raniero Corbelletti/Global Look Press

Адвокат Михаил Жуков, представляющий интересы тренера Константина Медовикова, которого обвинили в домогательствах в отношении 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, заявил, что мать спортсменки Татьяна Антонова таскала ребенка за волосы, передает Sport24.

«Во время тренировочного процесса Антонова позволяла себе неподобающее поведение: крики, истерики, обзывания и оскорбления. Она даже таскала ребенка за волосы, била», — заявил Жуков.

Жуков отметил, что есть информация, которая подтверждается многими свидетелями, что Антонова-старшая так вела себя в отношении своего ребенка.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Антонова утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

Ранее мать 13-летней фигуристки обвинила Медовикова в домогательствах в отношении дочери.

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