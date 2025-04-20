Форвард «Динамо» рассказал, хотел ли бы он сыграть в хоккей с Овечкиным

Хоккеист московского «Динамо» Ярослав Гладышев заявил, что хотел бы поиграть с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, передает «Чемпионат».

«В хоккее хотелось бы как раз поиграть вместе с Овечкиным, когда он вернется в хоккейное «Динамо», — сказал Гладышев.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». В стартовой серии прошлогоднего Кубка Стэнли хоккеисты «Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

Ранее российский хоккеист рассказал, может ли он сравнить себя с Овечкиным.