Неймар получил травму и покинул поле в слезах

Футболист бразильского «Сантоса» Неймар получил очередную травму. В матче национального чемпионата против «Атлетико Минейро» Неймар был вынужден покинуть поле. Футболист покидал поле в слезах.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сантоса».

В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Сантос» занимает 12 место, набрав четыре очка. Лидирует в чемпионате «Фламенго», имея в активе десять баллов.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Неймар провел два матча, не отметившись результативными действиями.

28 января стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом».

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Ранее Неймар изменил беременной жене с проституткой.