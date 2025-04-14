Российская легкоатлетка сменила спортивное гражданство

Легкоатлетка Полина Эскина сменила спортивное гражданство с российского на израильское. Информация об этом появилась на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Из информации в профиле 21-летней спортсменки следует, что она представляла Россию до 27 марта. С 28 марта легкоатлетка имеет право выступать за Израиль.

Последний раз на российских стартах спортсменка, которая специализируется на прыжках, выступала в 2021 году, после чего переехала в Израиль и продолжила карьеру там, выходя на местные соревнования. Ее лучший результат в длину 6,11 метра, а в тройном прыжке — 13,20 м.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Никого из легкоатлетов в списке не было.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее стала известна судьба российских легкоатлетов на международной арене.