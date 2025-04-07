Экс-биатлонист: можно провести параллель между Овечкиным и Касаткиной

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин не предает Россию, как теннисистка Дарья Касаткина, которая сменила спортивное гражданство на австралийское, передает «ВсеПроСпорт».

«Можно провести параллель между Овечкиным и Касаткиной. Овечкин — яркий пример патриота, который гордится своей Родиной, а не предает, как Касаткина», — сказал Васильев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее «Вашингтон» выпустил атрибутику в честь рекорда Овечкина.