Тренер «Локомотива» рассказал, почему клубу не удалось удержать победу в матче с «Зенитом»

Тренер «Локомотива» Галактионов: нам не хватило внимательности с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команде не удалось удержать победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» из-за невнимательности, передает «Чемпионат».

«Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник прибавляет с заменами. Мы были организованны весь матч, выглядели хорошо. В любом случае есть очко, это шаг вперед, его надо принимать», — сказал Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 52 очка.

Ранее в «Зените» заявили, что «Локомотив» забил мяч с нарушением правил.