Тарасова заявила, что отъезд в США стал одним из ее лучших решений

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о том, что решение переехать в США в 1996 году было одним из лучших. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Это было правильное решение. У меня — три олимпийских чемпиона, потому что я работала там. Мне дали изумительное время, с меня абсолютно ничего не требовали. Это было одно из самых моих лучших решений, правильных именно для результата», — заявила Тарасова.

В 90-е годы Тарасова несколько лет работала в США. Под ее руководством тренировались бронзовый призер чемпионата мира-2008 Джонни Вейр, а также серебряный призер Олимпиады-2006 Саша Коэн.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

Ранее Тарасова назвала мерзостью решение МОК о допуске россиян до ОИ.