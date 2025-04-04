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УЕФА оштрафовал игроков «Реала» за непристойное поведение в Лиге чемпионов

УЕФА оштрафовал Мбаппе, Рюдигера и Себальоса за непристойное поведение в ЛЧ
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Burak Akbulut/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Дани Себальоса за непристойное поведение после матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

После матча 1/8 финала турнира, который завершился победой мадридского коллектива после серии пенальти, на видеороликах в социальных сетях было видно, что Мбаппе хватает себя за пах во время празднования, а Рюдигер проводит пальцем возле горла. УЕФА оштрафовал француза на €40 тыс., а немца — на €30 тыс. Также на €20 тыс. организация наказала испанца Себальоса.

По итогам двухматчевого противостояния был зафиксирован ничейный счет: в первом матче «Реал» выиграл с результатом 2:1, а во втором сильнее оказались «матрасники» — 1:0. В серии пенальти со счетом 4:2 победу одержали «сливочные».

В матче 1/4 финала «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом». Встречи состоятся 8 и 16 апреля.

Ранее Андрей Шевченко объяснил проигрыш на выборах УЕФА.

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