Одноклубник Овечкина заявил, что россиянин не щадит себя

Канадский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа заявил, что капитан его команды россиянин Александр Овечкин является суперзвездой и при этом не щадит себя на льду. Такое мнение он выразил в интервью «СЭ».

«Не так часто встретишь, чтобы суперзвезды до такой степени не щадили себя и были настолько задействованы в физической борьбе. И почти всю карьеру у него обходилось без серьезных травм. Сейчас одна случилась — но Александр восстановился и снова стал собой. А сочетание стиля его игры со здоровьем — то, что станет частью легенды», — уверен Дюбуа.

Хоккеист рассказал, что обсуждал Овечкина с партнерами по команде и поражался тому, как жестко он играет. По словам Дюбуа, россиянин за двадцать лет карьеры в НХЛ получил множество ударов, но это не мешало ему демонстрировать результативность.

В ночь на 3 апреля Овечкин забросил в ворота «Каролины» (1:5) свою 892-ю в регулярных чемпионатах НХЛ — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

Ранее за Овечкиным закрепили персональную телекамеру.