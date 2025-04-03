«Барселона» победила «Атлетико» и сыграет с «Реалом» в финале Кубка Испании

«Барселона» обыграла на выезде мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинального противостояния Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Ханса-Дитера Флика.

Единственный мяч забил нападающий Ферран Торрес с передачи 19-летнего полузащитника Ламина Ямаля. На 27-й минуте встречи Ямаль исполнил проникающий пас в штрафную «Атлетико», где Торрес в касание отправил мяч низом в дальний угол.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый матч между командами состоялся на поле «Барселоны» и завершился вничью (4:4). Таким образом, каталонская команда одержала победу в полуфинальном противостоянии Кубка с общим счетом 5:4.

В финале Кубка Испании сине-гранатовые встретятся с мадридским «Реалом». Матч за титул состоится 26 апреля.

Мадридцы обыграли в своем полуфинальном противостоянии «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

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