«Зенит» разгромил «Рубин» и обошел «Спартак» в таблице РПЛ

Петербургский «Зенит» разгромил казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Лусиано Гонду. Он отличился на 51 минуте. Через восемь минут Густаво Мантуан удвоил преимущество петербургской команды. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома. Почти сразу Андрей Мостовой установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 46 очков. «Рубин» идет на седьмом месте, набрав 32 очка.

Лидирует в турнире «Краснодар», имея в активе 49 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 очка.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Локомотивом». Матч пройдет 5 апреля.

«Рубин» сразится на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Матч также пройдет 5 апреля.

Ранее «Спартак» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в матче РПЛ.