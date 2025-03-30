«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 44 очка. «Ахмат» располагается на 14 строчке, имея в активе 19 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 49 очков. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», имея в активе 43 балла. Свой матч «Зенит» проведет 30 марта против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат» сыграет в следующем матче с воронежским «Факелом». Игра пройдет 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит».

Ранее «Краснодар» разгромил «Факел» в матче РПЛ.