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«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает второе место, набрав 44 очка. «Ахмат» располагается на 14 строчке, имея в активе 19 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 49 очков. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», имея в активе 43 балла. Свой матч «Зенит» проведет 30 марта против казанского «Рубина». Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Ахмат» сыграет в следующем матче с воронежским «Факелом». Игра пройдет 5 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит».

Ранее «Краснодар» разгромил «Факел» в матче РПЛ.

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