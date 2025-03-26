Информацию о желании УЕФА вернуть Россию назвали «фуфлом»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что не верит в скорое возвращение России на турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сейчас нет предпосылок к этому, лишь заявления. Все это — фуфло. Когда Чеферин скажет, можно будет верить. Но мы помним другие его слова — пока идет СВО, ни о каком возвращении речи быть не может», — заявил Колосков.

26 марта издание The Independent сообщило, что в УЕФА все активнее обсуждают вопрос возвращения России на международную арену. Указано, что есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же». Некоторые лица считают, что страну «вообще не следовало отстранять». Давление в организации из-за этого вопроса начинает возрастать.

При этом отмечается, что ситуация с отстранением не будет изменена, пока не прекратится СВО. Однако высокопоставленные лица уже разрабатывают дорожную карту возвращения российских команд.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Российские клубы не выступают в еврокубках.

Ранее появилась информация, что ФИФА начала процесс по возвращению России.