Губерниев поздравил Загитову с медалью на Аллее славы

Губерниев о медали Загитовой на Аллее славы: она выдающаяся спортсменка

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову с медалью на Аллее славы в Сочи. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Алина Загитова — олимпийская чемпионка, она заслужила быть отмеченной на Аллее славы. От всей души поздравляю Алину! Без всякой иронии она выдающаяся российская спортсменка. Очень приятно за нее и гордость берет», — заявил Губерниев.

Аллея славы, которая располагается на набережной Лаванды вдоль реки Мзымта, на данный момент включает 27 медалей, которые посвящены российским триумфаторам Олимпийских игр.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее сообщалось, что Загитова больше не будет участвовать в Кубке Первого канала.