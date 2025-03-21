«Это тяжело»: Овечкин о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о выходе команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что это было тяжело. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Нашей целью в этом году был выход в плей-офф. Это тяжело. Каждая игра сложна, особенно в конце, потому что каждая команда сражается. Поэтому очень важно набирать очки в начале и середине года, чтобы комфортно чувствовать себя под конец [регулярного сезона]», — заявил он.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.