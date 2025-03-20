Стало известно, когда состоятся матчи 1/2 Кубка России

Стало известно время проведения полуфинальных матчей Кубка России по футболу. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Матчи в Пути регионов будут сыграны 15 апреля. В 18:00 по московскому времени «Локомотив» сразится с грозненским «Ахматом», а в 20:30 на поле выйдут «Спартак» и «Урал».

Ответные матчи 1/2 Пути РПЛ пройдут 16 апреля. Петербургский «Зенит» сыграет с «Ростовом» в 18:00 (мск), а «Динамо» и ЦСКА — 20:30 (мск).

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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