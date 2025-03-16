Овечкин об очередной заброшенной шайбе в НХЛ: прекрасное чувство

Овечкин: много людей следят за моей погоней за Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что испытывает прекрасно чувство после заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе», передает пресс-служба НХЛ.

«Это здорово. Сейчас много людей следят за моей погоней за Уэйном Гретцки. К ней приковано много внимания. Это прекрасное чувство», — сказал Овечкин.

39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес бросок в створ ворот.

Ранее были названы причины изменения игры Овечкина.