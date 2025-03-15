«Сильно изношен физически»: названы причины изменения игры Овечкина

Телекомментатор матчей «Вашингтон Кэпиталз» Джо Бенинати на примере силовых приемов объяснил изменение стиля игры российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он сильно изношен физически. Но, думаю, благодаря этому он в свое время и изменил свою игру. Нет, он не перестал бить. Если он захочет хитануть, то все равно сделает это сильно, так, что невозможно не почувствовать. Однако он больше не делает это изо всех сил по семь раз за игру», — отметил он.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр.

Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча начнется 16 марта в 0:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в НХЛ.