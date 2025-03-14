Главный тренер «Зенита» похвалил «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил одного из главных конкурентов, московский «Спартак», за хорошую зимнюю трансферную кампанию. Его слова приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию. А насколько кто сейчас лучше готов, решать главному тренеру», — заявил Семак.

В феврале сообщалось, что «Спартак» установил рекорд клуба по тратам на трансферы.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее «Спартак» обязали бороться за чемпионство в 2025 году.