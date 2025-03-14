Американская футболистка: мама поменяла отношение к России

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что ее мама поменяла отношение к России, передает «Чемпионат».

«Мама немного переживала, что дочь уезжает так далеко. Она смотрит телевизор, что говорят о России. Теперь показывает соседям книгу с видами Москвы и говорит: «Вы знаете, как там чисто?» — сказала Уильямс.

Кайлан переехала в Россию в 2021 году, когда подписала контракт со столичным «Локомотивом». Вместе с «железнодорожниками» она выиграла чемпионат России. В 2023 году спортсменка перешла в московское «Динамо», за которое выступает до сих пор. Также в своей карьере она выступала в чемпионате Израиля за «Рамат».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Уильямс рассказала, что в Москве полицейские часто проверяют документы.