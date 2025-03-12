Стало известно, сколько РФС может заработать от УЕФА

РФС может получать от УЕФА до 800 млн рублей за товарищеские матчи сборной

Российский футбольный союз (РФС) имеет право получать до 800 млн рублей в год от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за матчи национальной команды. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Они утверждают, что речь идет о монетизации медиаправ.

Эту опцию УЕФА не убирал для РФС после отстранения российских сборных от соревнований. В год УЕФА максимально может перечислять до 800 млн руб. за товарищеские матчи сборной России. Эта сумма зависит от количества проведенных игр», — заявили источники.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее Валерию Карпину повысили зарплату после ухода из «Ростова».