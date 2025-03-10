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Овечкин вновь забил и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до восьми шайб
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова забил гол и сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

39-летний россиянин отличился в домашнем матче против «Сиэтл Кракен». Форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 886. Чтобы побить снайперский рекорд канадца, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить восемь шайб.

В ночь на 8 марта «Вашингтон» со счетом 5:2 переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин остался без набранных очков.

Капитан «Кэпс» провел на льду 16 минут 59 секунд (две из них в большинстве). За это время он нанес шесть бросков по воротам — четыре оказались заблокированными, один бросок пришелся в створ и один мимо. Также россиянин провел один силовой прием, завершив игру с нулевым показателем полезности.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Артем Дзюба пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.

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